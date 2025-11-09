Vom veganen XXL-Mettigel bis zu Lesungen und Workshops: Das Wir-Festival in Halle vereinte Kreativität, Gemeinschaft und politische Botschaften. Was Teilnehmer und Organisatorinnen dazu sagen.

Ein veganer Mettigel wird durch Halle getragen - an Kuriosität konnte der Workshop im Rahmen des Wir-Festivals nicht überboten werden. Doch auch er hatte einen Sinn.

Halle/MZ. - Mit Salzstangenstacheln, Gurkenaugen und einer Lichterkette ringsherum zog am Samstagabend ein riesiger veganer Mettigel durch die hallesche Innenstadt – getragen von vier Menschen auf einem Holzbrett, begleitet von einem Blasorchester und einer bunt gemischten Menge fröhlicher Mitläuferinnen und Mitläufer. Vom „neuen theater“ bis zum Volkspark schob sich der ungewöhnliche Festzug durch die Straßen und so manch einer fragte sich, was es damit auf sich hat.