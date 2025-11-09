Bildung in Thale im Harz Ganztagsschule Neinstedt baut eigene Turnhalle: Mehr Ruhe, mehr Raum, mehr Möglichkeiten
Die Freie Ganztagsschule im Thalenser Ortsteil Neinstedt investiert in eine eigene Turnhalle mit Fokus auf Schallschutz, Nachhaltigkeit und moderne Ausstattung. Der mehrere Millionen teure Neubau schafft neue Möglichkeiten.
09.11.2025, 16:00
Neinstedt/MZ. - Dort, wo später eine Tür eingebaut wird, ist der Querschnitt der mehrschichtigen Innenwand mit viel Dämmmaterial gut zu erkennen. Marion Feibig deutet mit einem Finger darauf: „Große Priorität hat die Schalldämmung“, erklärt die pädagogische Leiterin der Freien Ganztagsschule Neinstedt. Deren Träger, der gemeinnützige Verein AHA, lässt eine Turnhalle errichten.