Die Freie Ganztagsschule im Thalenser Ortsteil Neinstedt investiert in eine eigene Turnhalle mit Fokus auf Schallschutz, Nachhaltigkeit und moderne Ausstattung. Der mehrere Millionen teure Neubau schafft neue Möglichkeiten.

Ganztagsschule Neinstedt baut eigene Turnhalle: Mehr Ruhe, mehr Raum, mehr Möglichkeiten

Auf der Fassade der neuen Sporthalle ist schon der Schriftzug der Freien Ganztagsschule Neinstedt zu lesen.

Neinstedt/MZ. - Dort, wo später eine Tür eingebaut wird, ist der Querschnitt der mehrschichtigen Innenwand mit viel Dämmmaterial gut zu erkennen. Marion Feibig deutet mit einem Finger darauf: „Große Priorität hat die Schalldämmung“, erklärt die pädagogische Leiterin der Freien Ganztagsschule Neinstedt. Deren Träger, der gemeinnützige Verein AHA, lässt eine Turnhalle errichten.