Ernst-Albert Naether wurde die Ehrenbürgerschaft für sein unermüdliches und großzügiges Wirken für die Stadt Zeitz verliehen. Was außerdem noch in der Feierstunde geschah.

„Ehre, die das Herz erreicht“: Ernst-Albert Naether wird Ehrenbürger von Zeitz - welches Geschenk er mitbringt

Ernst-Albert Naether wird Ehrenbürger der Stadt Zeitz: OB Christian Thieme (links) übergibt ihm die Urkunde, Stadtratschef Ulf Altmann gratuliert.

Zeitz/MZ. - Ehre, wem Ehre gebührt, sagt man. Und eine besondere Ehre wurde am Donnerstag (30. Oktober) einem gebürtigen Zeitzer zuteil, dessen unermüdliches Wirken für Zeitz Tradition hat: Ernst-Albert Naether, Urenkel von Ernst Albert Naether, Vater der Kinderwagen in Zeitz, wurde zum Ehrenbürger der Stadt ernannt.