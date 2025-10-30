Bei einem Verkehrsunfall ist eine 73-jährige Rentnerin am Donnerstagnachmittag schwerst verletzt worden. Der Verursacher flüchtete, konnte aber von der Polizei schnell gestellt werden.

73-jährige Frau wird in Roßla von Pkw angefahren und schwerst verletzt - Verursacher flüchtet

Die Unfallstelle in Roßla. Eine 73-jährige Frau wurde dort schwer verletzt.

Roßla - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag in der Halleschen Straße in Roßla ereignet. Aus bislang unbekannter Ursache ist gegen 14.15 Uhr eine 73 Jahre alte Frau offenbar beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden.