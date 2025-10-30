Halloween-Eis in Bitterfeld Zaubertrank und Kröteneis gibt es wohl nur in Bitterfeld
Nur noch bis Sonntag gibt es in „JoAnn's Eiscafé“ in Bitterfeld Süßes zu Halloween. Das steckt wirklich hinter den Sorten.
30.10.2025, 17:59
Bitterfeld/MZ. - „Süßes, sonst gibt’s Saures!“, heißt es am kommenden langen Wochenende. Für Jörg Czernich ist das auch eine perfekte Chance, vom gewohnten Trott auszubrechen – zumindest mit Blick auf seine Eissorten. Denn der Betreiber von „JoAnn's Eiscafé“ hat sich zur Gruselzeit zwei besondere Eissorten ausgedacht. Frei nach dem Motto: Alles, aber nicht 08/15. „Ich will nicht immer nur die gleichen Sorten verkaufen.“