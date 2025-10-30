Nur noch bis Sonntag gibt es in „JoAnn's Eiscafé“ in Bitterfeld Süßes zu Halloween. Das steckt wirklich hinter den Sorten.

Zaubertrank und Kröteneis gibt es wohl nur in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ. - „Süßes, sonst gibt’s Saures!“, heißt es am kommenden langen Wochenende. Für Jörg Czernich ist das auch eine perfekte Chance, vom gewohnten Trott auszubrechen – zumindest mit Blick auf seine Eissorten. Denn der Betreiber von „JoAnn's Eiscafé“ hat sich zur Gruselzeit zwei besondere Eissorten ausgedacht. Frei nach dem Motto: Alles, aber nicht 08/15. „Ich will nicht immer nur die gleichen Sorten verkaufen.“