Die derzeit noch leere Ladenfläche in der Straße Kleinschmieden am Markt wird derzeit ausgebaut. Anfang nächsten Jahres wird ein neues Geschäft eröffnen. Die MZ sprach mit der künftigen Betreiberin.

Dieser neue Laden eröffnet in Kleinschmieden: Händlerin in Halle vertraut auf Vor-Ort-Geschäft

Noch sind die Schaufenster mit Folie verhangen. Doch im kommenden Jahr soll es in dem leerstehenden Geschäft in Kleinschmieden eine Neueröffnung geben.

Halle (Saale)/MZ. - Wo einst ein Café und später ein Bubble-Tea-Geschäft war, gibt es aktuell eine weitere leere Ladenfläche in Halles Innenstadt. Die Schaufenster sind mit Folie verhangen. Doch es tut sich etwas in den Räumlichkeiten in der Straße Kleinschmieden nahe dem halleschen Marktplatz.