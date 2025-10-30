Handel in Innenstadt Dieser neue Laden eröffnet in Kleinschmieden: Händlerin in Halle vertraut auf Vor-Ort-Geschäft
Die derzeit noch leere Ladenfläche in der Straße Kleinschmieden am Markt wird derzeit ausgebaut. Anfang nächsten Jahres wird ein neues Geschäft eröffnen. Die MZ sprach mit der künftigen Betreiberin.
30.10.2025, 20:00
Halle (Saale)/MZ. - Wo einst ein Café und später ein Bubble-Tea-Geschäft war, gibt es aktuell eine weitere leere Ladenfläche in Halles Innenstadt. Die Schaufenster sind mit Folie verhangen. Doch es tut sich etwas in den Räumlichkeiten in der Straße Kleinschmieden nahe dem halleschen Marktplatz.