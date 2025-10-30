Historischer Eiskeller in Friedeburg Stalaktiten statt Schutt: Der Eiskeller Friedeburg wird zum Besuchermagnet

Früher war der Eiskeller in Friedeburg ein geheimer Abenteuerspielplatz für Kinder, heute ist er ein Denkmal mit Geschichte. Janet Großkopf und André Rudolph haben das verwahrloste Bauwerk unterhalb des Ritterguts mit viel Einsatz gerettet.Was macht diesen Ort so besonders , dass er heute Hunderte Besucher anzieht?