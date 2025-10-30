weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Historischer Eiskeller in Friedeburg: Stalaktiten statt Schutt: Der Eiskeller Friedeburg wird zum Besuchermagnet

Früher war der Eiskeller in Friedeburg ein geheimer Abenteuerspielplatz für Kinder, heute ist er ein Denkmal mit Geschichte. Janet Großkopf und André Rudolph haben das verwahrloste Bauwerk unterhalb des Ritterguts mit viel Einsatz gerettet.Was macht diesen Ort so besonders , dass er heute Hunderte Besucher anzieht?

Von Beate Thomashausen 30.10.2025, 19:30
Andrè Rudolph und Janet Großkopf führten die Gäste beim Tag des offenen Denkmals durch die Unterwelt von Friedeburg.
Andrè Rudolph und Janet Großkopf führten die Gäste beim Tag des offenen Denkmals durch die Unterwelt von Friedeburg. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Friedeburg/MZ - „Durch eine Öffnung im sogenannten Bärenzwinger sind wir Kinder früher in den Eiskeller geklettert. Das war eine echte Mutprobe“, erinnert sich Janet Großkopf an ihre Kindheit in Friedeburg. Der Lichtstrahl einer starken Taschenlampe fällt in den schmalen Gang.