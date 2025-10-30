Der Stadtverband Die Linke Dessau-Roßlau hat eine neue Vorsitzende. Warum Sylvia Pobig nach dem Ampel-Aus in die Politik gegangen ist und welche Aufgaben nun auf sie warten.

Der schnelle Weg an die Spitze: So tickt Sylvia Pobig, die neue Stadtvorsitzende der Linken

Sylvia Pobig ist die neue Vorsitzende vom Stadtverband Dessau-Roßlau der Linken.

Dessau-Roßlau/MZ. - Nachdem Frank Hoffmann nach fast 26 Jahren an der Spitze, im September dieses Jahres seinen Rückzug vom Amt des Stadtvorsitzenden der Linken Dessau-Roßlau bekannt gegeben hat, hat die Partei nun seine Nachfolgerin gewählt. Mit Sylvia Pobig führt erstmals eine Frau den Stadtverband an. Dabei ist es noch nicht allzu lange her, dass die 44-Jährige der Partei als Mitglied beigetreten ist.