Frank Hoffmann ist nicht mehr Vorsitzender der Partei Die Linke. Was die Gründe sind. Wie er weiter politisch aktiv bleiben will.

09.09.2025, 09:46
Frank Hoffmann, die Linke
Frank Hoffmann, die Linke Foto: Thomas Ruttke

Dessau-rosslau/MZ. - Nach fast 26 Jahren an der Spitze des Dessau-Roßlauer Stadtverbandes der Partei Die Linke hat sich Frank Hoffmann von diesem Posten zurückgezogen. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die Hoffmann am Montag selber versandet hat.