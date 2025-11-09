Polizei findet Schrechschusswaffe und nicht zugelassene Feuerwerkskörper bei einem 35-jährigen Mann.

Aken/MZ. - Ein lauter Knall hat am Sonnabend-Abend einen Polizeieinsatz in Aken ausgelöst. Um 18 Uhr wurde die Polizei in die Elbestadt gerufen, nachdem von Anwohnern in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße ein lauter Knall wahrgenommen worden war. Zeugen vermuteten zunächst, dass es sich dabei um einen Schuss aus einer echten Waffe handelt.