In Bitterfeld-Wolfen bleiben Hebesätze von 2025 gültig. Wie diese ausfallen.

Einstimmige Entscheidung im Stadtrat - Bitterfeld-Wolfen sieht 2026 von Steuererhöhung ab

Der Stadtrat hat beschlossen, dass die Hebesätze im Jahr 2026 gleich bleiben.

Wolfen/MZ. - Die Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Bitterfeld-Wolfen ändern sich im kommenden Jahr im Vergleich zu 2025 nicht. Das hat der Stadtrat auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen. Die Zustimmung war einhellig, es gab weder Nein-Stimmen noch Enthaltungen.