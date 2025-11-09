weather regenschauer
Politik in Bitterfeld-Wolfen Einstimmige Entscheidung im Stadtrat - Bitterfeld-Wolfen sieht 2026 von Steuererhöhung ab

In Bitterfeld-Wolfen bleiben Hebesätze von 2025 gültig. Wie diese ausfallen.

Von Frank Czerwonn 09.11.2025, 12:00
Der Stadtrat hat beschlossen, dass die Hebesätze im Jahr 2026 gleich bleiben.
Wolfen/MZ. - Die Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Bitterfeld-Wolfen ändern sich im kommenden Jahr im Vergleich zu 2025 nicht. Das hat der Stadtrat auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen. Die Zustimmung war einhellig, es gab weder Nein-Stimmen noch Enthaltungen.