Politik in Bitterfeld-Wolfen Einstimmige Entscheidung im Stadtrat - Bitterfeld-Wolfen sieht 2026 von Steuererhöhung ab
In Bitterfeld-Wolfen bleiben Hebesätze von 2025 gültig. Wie diese ausfallen.
09.11.2025, 12:00
Wolfen/MZ. - Die Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Bitterfeld-Wolfen ändern sich im kommenden Jahr im Vergleich zu 2025 nicht. Das hat der Stadtrat auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen. Die Zustimmung war einhellig, es gab weder Nein-Stimmen noch Enthaltungen.