Am 11.11.1965 um 11.11 Uhr ist der Roßlauer Karneval Club aus der Taufe gehoben worden. Mit Schützenhilfe. Der heutige Präsident Mario Güth schaut auf die sechs Jahrzehnte.

Roßlauer Karneval Club feiert 60. Geburtstag - Was Karl Venghaus aus Köln mit der Gründung zu tun hat

60. Geburtstag feiert der Roßlauer Karneval Club in diesem Jahr. Da haben sich auch bei RKC-Präsident Detlef Güth viele Orden angesammelt.

Rosslau/MZ. - „Roßlau hinein!“, das ist der Schlachtruf des Roßlauer Karneval Clubs. Am 11.11.1965 wurde er aus der Taufe gehoben. Und hätte es Karl Venghaus aus Köln nicht nach Roßlau verschlagen, wer weiß, wie sich die Geschichte dann entwickelt hätte...