weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Museumsstück: Vom Depot ans Licht - was es mit außergewöhnlichem Handstein im Museum Schloss Bernburg auf sich hat

Jetzt live:
Tabellenführer zu Gast: VfL Halle 96 gegen SC Freital im Livestream
Tabellenführer zu Gast: VfL Halle 96 gegen SC Freital im Livestream

Museumsstück Vom Depot ans Licht - was es mit außergewöhnlichem Handstein im Museum Schloss Bernburg auf sich hat

Im Museum Schloss Bernburg gibt es faszinierende Funde, eines der bemerkenswertesten Exponate ist ein ganz besonderes Geschenk – der anhaltische Handstein „Sitzender Bergmann“.

Von Nataliia Laptieva Aktualisiert: 09.11.2025, 13:54
Das Exponat der Woche im Museum Schloss Bernburg: der Handstein, mit dem sich Volkmar Hering intensiv beschäftigt hat.
Das Exponat der Woche im Museum Schloss Bernburg: der Handstein, mit dem sich Volkmar Hering intensiv beschäftigt hat. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Auf einem lackierten Holzsockel befindet sich ein Berg aus Mineralien, auf dem ein Bergmann in traditioneller Tracht mit typischen Attributen sitzt – einem Bergpickel, Schlägel und Eisen. Drei weitere Bergknappen sind ebenfalls anwesend. Einer von ihnen hält ein Wappen mit der Inschrift: „Herrn A. Rienecker zur Erinnerung an den 11. Mai 1887 ...“. Im Scheinwerferlicht funkeln Mineralien wie Edelsteine und sind wahrlich beeindruckend.