In einem ausführlichen Leserbrief reagiert eine Familie aus dem Kreis Wittenberg auf einen MZ-Beitrag und schildert die zahlreichen Probleme ihrer Tochter mit Behinderung.

Leben mit Behinderung - Familie aus Kreis Wittenberg erzählt von Mauern, Ignoranz und endlosen Hürden

Familie beschwert sich über den Umgang mit behinderten Menschen im Landkreis Wittenberg.

Jessen/MZ. - „Ihr Artikel hat es wieder bestätigt: Nichts hat sich in den letzten 35 Jahren geändert in puncto behinderte Menschen. Diese Menschen und ihre Familien werden allermeist alleingelassen mit wirklich allem.“ Mit diesen Worten beginnt ein ausführlicher Leserbrief von Maria und Manfred Reintzsch aus dem Kreis Wittenberg (die Adresse ist der Redaktion bekannt), eine Reaktion auf den MZ-Beitrag „Abgekoppelt vom Leben“ vom 25. September.