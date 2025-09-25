Wenn der Behindertenausweis zur Geduldsprobe wird „In Sachsen habe ich auch bloß ein Bein“ – Wie ein Unfallopfer aus Prettin am System verzweifelt
Nicht nur, dass der Prettiner Harald Giese und seine Partnerin Kerstin Schwerdt mit den Folgen eines schweren Motorradunfalles leben müssen – sie fühlen sich auch von Behörden missachtet.
25.09.2025, 14:30
Prettin/MZ. - „In Sachsen habe ich auch bloß ein Bein.“ Diesen ziemlich makaber klingenden Satz sagt der Prettiner Harald Giese. Er und seine Partnerin Kerstin Schwerdt können nur verständnislos den Kopf schütteln darüber, wie die Bürokratie im Land mit Behinderten umgeht. Wie kommt das?