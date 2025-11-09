Der 21. Sangerhäuser war wieder ein gesellschaftliches Ereignis. Die MZ zeigt Impressionen des festlichen Abends.

300 Gäste feiern ausgelassen bis zum Morgen in der Sangerhäuser Mammuthalle (mit Bildergalerie)

Bis in die Morgenstunden wurde beim Rosenball getanzt.

Sangerhausen/MZ/FRS. - Rund 300 Gäste haben am Samstag in der festlich geschmückten Mammuthalle beim 21. Sangerhäuser Rosenball gefeiert. Unter dem Motto „Tanze im Licht, flieg durch die Nacht“ hatte der Rosenballverein als Veranstalter die Halle in einen strahlenden Ballsaal voller Musik, Eleganz und Herzlichkeit verwandelt.