Die LSG Kütten konnte mit ihrer Kegelmannschaft in den Ligabetrieb starten. Was dafür nötig war, was sie sich erhoffen und warum damit noch nicht alles getan ist.

Reinhard Hartmann (l.) und Sören Heßler lieferten sich das erste Duell in der zweiten Kreisliga in Kütten. Ohne die neuen Anzeigetafeln und die Bahnsanierung wäre das nicht möglich gewesen.

Kütten/MZ. - Besser hätte es für die Landsportgemeinschaft Kütten am Wochenende nicht laufen können. Nach drei erfolglosen Spielen war die Spannung groß, als die Kegelmannschaft ihr erstes Heimspiel in der zweiten Kreisliga absolvierte. Bislang hatten die Küttener weder Sieg- noch Mannschaftspunkte sammeln können. Doch kurz nachdem Vereinsvorsitzender und Kegler Lars Groschopp von den Niederlagen der vergangenen Wochen berichtet hatte, folgte der erste Jubel: In der Auftaktrunde setzte sich Sören Heßler gegen Reinhard Hartmann vom SV Großkayna 1922 durch und erzielte damit den allerersten Mannschaftspunkt für Kütten. Nur wenige Stunden später wurde es noch besser: Mit einem 3:1-Erfolg sicherte sich die Küttener Keglermannschaft ihren ersten Siegpunkt in der neuen Saison.