Rund 700 Menschen haben am Samstag in Halle gegen die rechte Buchmesse demonstriert. Es kam zu Blockaden, Ermittlungsverfahren und einem tätlichen Angriff auf den Grünen-Politiker Sebastian Striegel. Der mutmaßliche Angreifer sei polizeilich bekannt.

Grünen-Politiker wurde bei rechter Buchmesse in Halle von mutmaßlichem Neonazi angegriffen

In Halle wurde am Samstag gegen eine rechte Buchmesse demonstriert.

Halle/MZ. - Zwischen Transparenten, Trillerpfeifen und lautstarken Parolen haben am Samstag in Halle mehrere Hundert Menschen gegen die rechte Buchmesse demonstriert. Unter dem Motto „Rechte Buchmesse stoppen“ versammelten sich laut Angaben der Polizei bereits am Vormittag rund 700 Teilnehmer zu Kundgebungen im Umfeld des Messegeländes.