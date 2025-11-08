Am Samstag hat die rechte Buchmesse in Halle eröffnet. Zeitgleich startet ein Demonstrationszug, der sich klar gegen die Veranstaltung positionierte. Ein Überblick.

Demonstrationen gegen rechte Buchmesse in Halle - Polizei schreitet bei Blockade ein

Halle/MZ. - In Halle ist es am Samstag zu mehreren Demonstrationen gegen die rechte Buchmesse „Seitenwechsel“ gekommen, die auf dem Gelände der Halle-Messe stattfand. Bereits am Vormittag versammelten sich mehrere hundert Menschen an der Dieselstraße Ecke Merseburger Straße, um gegen die Veranstaltung zu protestieren.