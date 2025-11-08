weather wolkig
  4. Protest gegen Buchmesse: Demonstrationen gegen rechte Buchmesse in Halle - Polizei schreitet bei Blockade ein

Am Samstag hat die rechte Buchmesse in Halle eröffnet. Zeitgleich startet ein Demonstrationszug, der sich klar gegen die Veranstaltung positionierte. Ein Überblick.

Von Marvin Matzulla und Luisa König Aktualisiert: 08.11.2025, 14:42
In Halle wurde am Samstag gegen eine rechte Buchmesse demonstriert.
Halle/MZ. - In Halle ist es am Samstag zu mehreren Demonstrationen gegen die rechte Buchmesse „Seitenwechsel“ gekommen, die auf dem Gelände der Halle-Messe stattfand. Bereits am Vormittag versammelten sich mehrere hundert Menschen an der Dieselstraße Ecke Merseburger Straße, um gegen die Veranstaltung zu protestieren.