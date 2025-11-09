Beim Einsatz rund um den Rastplatz Kapellenberg auf der A 9 kamen Wärmebildkameras und Drohnen zum Einsatz.

Alarm auf der A9 - Feuerwehr Brehna hilft bei stundenlanger Suche nach Vermisstem

Brehna/MZ. - Die Feuerwehr Brehna hat am Wochenende nach einem Amtshilfeersuchen die Polizei bei der Suche nach einer vermissten Personen unterstützt.

Der Einsatz fand am Samstag, 8. November, statt. Alarmiert wurden die Kameraden nach eigenen Angaben gegen 4.48 Uhr. Einsatzort war der Rastplatz Kapellenberg auf der Bundesautobahn 9.

Nach Absprache mit den Verantwortlichen vor Ort leuchtete die Feuerwehr gemeinsam mit den Einsatzkräften der Polizei die Einsatzstelle aus und durchsuchte das umliegende Gestrüpp. Zur Unterstützung kamen zudem Drohnen mit Wärmebildkameras sowie ein Spürhund zum Einsatz, um das weitläufige Gelände abzusuchen.

Nach über fünf Stunden intensiver Suche gab es schließlich ein glückliches Ende, teilt die Brehnaer Ortsfeuerwehr mit. Die vermisste Person hatte sich wohlbehalten bei ihren Angehörigen zurückgemeldet.