Doppelhaushalt 2025/26 vorgestellt Digitalisierung, Schulen, neue Schwimmhalle – Merseburg plant mit einem dicken Minus im Haushalt

Die Stadt Merseburg plant für die nächsten zwei Jahre mit einem defizitären Haushalt. Eine der größten Investitionen ist die neue Schwimmhalle. Aber auch vermeintlich kleine Bereiche schlagen zu Buche. Was die größten Geldfresser im kürzlich vorgestellen Haushaltsentwurf sind und welches Ass im Ärmel die Stadt noch hat.