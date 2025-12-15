In der Anhaltstraße in Bitterfeld wird ein Container abgestellt. Den übersieht eine 56-jährige mit ihrem Auto.

Mit dem Nissan in den Container - Verletzte bei Crash in Bitterfeld

Die Fahrerin landet mit dem Auto im Container. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

BITTERFELD/MZ. - In einem Container ist eine Nissanfahrerin am Montag, 15. Dezember, in der Anhalter Straße in Bitterfeld gelandet.

„Laut Meldung sollte mindestens eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sein“, erinnert sich André Hempel, Sprecher der Ortsfeuerwehr Bitterfeld. Diese wurde um 6.23 Uhr wegen des Unfalles alarmiert. Wie Hempel jedoch berichtet, konnte die 56-Jährige das verunfallte Fahrzeug bis zum Eintreffen der Kameraden verlassen und wurde bereits vom Rettungsdienst behandelt.

Der Unfall ereignete sich, als die Frau von der Semmelweisstraße in die Anhalter Straße einbog und dabei den Container, der gerade von einem Lastwagen abgeladen wurde, übersah und mit diesem kollidierte.

Die 56-jährige Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Nissan entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro und er musste abgeschleppt werden. Der Schadensumfang am Lastwagen beläuft sich auf rund 500 Euro.