  4. Sport in Mansfeld-Südharz: Kickboxweltmeisterin Jasmin Müller wird in Hettstedt in Mansfeld-Südharz zum Selfie-Magneten

Die zwölfjährige amtierende Kickboxweltmeisterin Jasmin Müller aus Kockwitz im Saalekreis war beim Ninja-Cup in Hettstedt zu Gast. Im Gespräch verrät sie, was ihre Ziele sind.

Von Sebastian Möbius Aktualisiert: 15.12.2025, 18:51
Jasmin Müller ist amtierende Weltmeisterin in der Altersklasse U15 im Kickboxen und wird bundesweit als Hoffnung dieses Sports gehandelt.
Hettstedt/mz. - Etliche Kinder haben beim Ninja-Cup in Hettstedt jüngst Schlange gestanden. Aber nicht, um vorrangig im Parcours an den Start zu gehen, sondern in erster Linie, um ein Foto mit Jasmin Müller zu erhaschen.