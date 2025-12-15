Sport in Mansfeld-Südharz Kickboxweltmeisterin Jasmin Müller wird in Hettstedt in Mansfeld-Südharz zum Selfie-Magneten
Die zwölfjährige amtierende Kickboxweltmeisterin Jasmin Müller aus Kockwitz im Saalekreis war beim Ninja-Cup in Hettstedt zu Gast. Im Gespräch verrät sie, was ihre Ziele sind.
Aktualisiert: 15.12.2025, 18:51
Hettstedt/mz. - Etliche Kinder haben beim Ninja-Cup in Hettstedt jüngst Schlange gestanden. Aber nicht, um vorrangig im Parcours an den Start zu gehen, sondern in erster Linie, um ein Foto mit Jasmin Müller zu erhaschen.