Fehlende Arbeit in ihrer Heimat Mexiko lenkt Maria Tinoco in die weite Welt. Doch erst beim Wein wird die Naumburgerin glücklich. Was das Gut anders machen will, und warum es keine Fünf-Euro-Weine produziert.

Von der Börse zum Barrique im Landesweingut Kloster Pforta

Tüftelt in den Tiefen des Landesweingutes Kloster Pforta: Maria Tinoco, zweite Kellermeisterin.

Bad Kösen. - Wer in Bad Kösens Landesweingut Maria Tinoco sucht, der muss hinab in die Tiefen des Gewölbekellers. Und mit ein bisschen Glück steht sie dort gerade an einem der Barriquefässer und zieht einen dunkelroten Zweigelt – oder checkt etwas ganz Neues, leicht Prickelndes: einen Pét Nat Rosé. Pet, was? Sie wird später das Geheimnis lüften.