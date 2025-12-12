Wenn Lichterglanz die historischen Gassen Wittenbergs erfüllt und der Duft von gebrannten Mandeln durch die Luft zieht, beginnt die schönste Zeit des Jahres. In der Adventszeit meldet sich die Livestream-Reihe „LIVEZEIT mit Chris“ mit einer besonderen Spezialausgabe zurück. Gemeinsam mit Sängerin Annemarie Eilfeld geht es ab 17 Uhr mitten hinein in den Weihnachtszauber ihrer Heimatstadt.

Wittenberg. Die Adventszeit in Wittenberg hat ihren ganz eigenen Charme – und genau diesen fängt Reporter Chris Luzio Schönburg in den Vorweihnachts-Specials „Chris’ Sternchen – Advent live aus Sachsen-Anhalt“ ein. Für die diesjährige Ausgabe trifft er eine Persönlichkeit, die für Musik, Lebensfreude und Heimatverbundenheit steht: Annemarie Eilfeld. Gemeinsam erkunden sie am Montag (15.12.), ab 17 Uhr den Weihnachtsmarkt ihrer Geburtsstadt und nehmen die Zuschauer mit auf einen stimmungsvollen Rundgang.

Der Spaziergang über den Wittenberger Weihnachtsmarkt ist dabei weit mehr als ein klassischer Adventsbummel. Zwischen festlich geschmückten Buden und funkelnden Lichterketten probieren Chris und Annemarie ausgewählte Leckereien, entdecken liebevoll gestaltete Stände und lassen sich vom besonderen Flair der Innenstadt treiben. Die vertraute Atmosphäre macht den Livestream zu einem unmittelbaren Erlebnis – fast so, als wäre man selbst vor Ort.

Annemarie Eilfeld ganz privat: Heimat, Musik und Weihnachtsgefühle

Besonders persönlich wird es in den Gesprächen mit den Menschen, die den Weihnachtsmarkt Jahr für Jahr prägen. Händlerinnen, Händler und Besucher kommen zu Wort und erzählen, was die Adventszeit für sie bedeutet. Dabei spricht Annemarie Eilfeld offen über ihre eigenen Rituale, musikalische Weihnachtstraditionen und darüber, welchen Stellenwert diese Zeit heute in ihrem Leben hat.

„Chris’ Sternchen – Advent live aus Sachsen-Anhalt“ ist damit eine stimmungsvolle Erweiterung der beliebten Reihe „LIVEZEIT mit Chris“. Nahbar, authentisch und mitten aus dem Geschehen heraus vermittelt der Livestream echte Weihnachtsgefühle aus Sachsen-Anhalt. Einschalten lohnt sich – für alle, die den Advent lieben und Wittenberg einmal von seiner festlichsten Seite erleben möchten.