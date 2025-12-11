Zum ersten Advent gab es das Weihnachtssingen auf der Roßlauer Wasserburg, nun steht die zweite Auflage in Dessau an.

Das Weihnachtssingen am ersten Advent auf der Wasserburg Roßlau fand großen Zuspruch.

Dessau/MZ. - Zum zweiten Mal laden das Anhaltische Theater und die Stadtwerke Dessau in diesem Jahr zum großen Dessau-Roßlauer Weihnachtssingen ein.

Nach dem Auftakt am ersten Advent auf der Roßlauer Wasserburg, soll am Sonnabend, 13. Dezember, um 19 Uhr vor dem Mausoleum im Tierpark Dessau die Adventszeit stimmungsvoll besungen werden. Schlagersängerin Annemarie Eilfeld führt wieder durch das Programm. Begleitet von einer fünfköpfigen Weihnachtsjazzband aus Berlin, lädt Eilfeld das Publikum ein, gemeinsam traditionelle Weihnachtslieder wie „Alle Jahre wieder“ und „O Tannenbaum“ zu singen. Zusätzlich präsentiert sie zwei eigene weihnachtliche Titel.

Das Programm in Dessau wird durch besondere Gäste bereichert. Im Tierpark werden die „Fürstsingers“ des Philanthropinums unter der Leitung von Steffen Schwalba drei Stücke präsentieren. Auch die beliebten Puppen „Pit & Poldi“ begrüßen wieder alle kleinen und großen Gäste. Die Schirmherrschaft für das Weihnachtssingen hat Oberbürgermeister Robert Reck übernommen.Foto: Thomas Ruttke