Stadt Bitterfeld-Wolfen zieht nach Kritik Antrag zum Neubau der Feuerwehr in Greppin zurück. Wie geht es weiter?

Rathaus rudert zurück - Standortfrage für neues Gerätehaus der Wehr Greppin ist offen

Die Glashalle der Wasserwehr könnte für den Neubau des Gerätehauses der Feuerwehr weichen.

Greppin/MZ. - Die Entscheidung, wo das neue Gerätehaus der Greppiner Feuerwehr gebaut wird, liegt vorerst auf Eis. Im Ortschaftsrat waren vorige Woche Montag die Ansichten von Verwaltung und Greppinern aufeinandergeprallt. Nun rudert das Rathaus zurück.