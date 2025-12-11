weather wolkig
  4. Streit um neues Gerätehaus: Rathaus rudert zurück - Standortfrage für neues Gerätehaus der Wehr Greppin ist offen

Stadt Bitterfeld-Wolfen zieht nach Kritik Antrag zum Neubau der Feuerwehr in Greppin zurück. Wie geht es weiter?

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 11.12.2025, 11:17
Die Glashalle der Wasserwehr könnte für den Neubau des Gerätehauses der Feuerwehr weichen.
Die Glashalle der Wasserwehr könnte für den Neubau des Gerätehauses der Feuerwehr weichen. (Foto: Mirko Claus)

Greppin/MZ. - Die Entscheidung, wo das neue Gerätehaus der Greppiner Feuerwehr gebaut wird, liegt vorerst auf Eis. Im Ortschaftsrat waren vorige Woche Montag die Ansichten von Verwaltung und Greppinern aufeinandergeprallt. Nun rudert das Rathaus zurück.