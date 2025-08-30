Die Dessauer „Fürstsingers“ blicken auf 25 Jahre ihres Bestehens zurück. Es gab Höhen und mit Corona fast das Aus für den Chor. Doch der Neustart ist gelungen. Warum viele ehemalige Mitstreiter auch im Erwachsenenleben noch daran hängen.

25 Jahre Fürst Singers: Bei der Probe und der Vorbesprechung waren Theresa Göring am Klavier, Alina Haeger, Laura Haeger, Laura Remanè, Carsten Lorenz und Steffen Schwalba (v.l.n.r.) dabei.

Dessau/MZ. - Dass sie ihrem Namen mal alle Ehre machen werden, konnten die „Fürstsingers“ anfangs nicht ahnen. Tatsächlich ist der im Fürst-Franz-Gymnasium im Jahr 2000 gegründete und dann später ab 2004 am Philanthropinum weitergeführte Chor im Laufe des letzten Vierteljahrhunderts in manchen Olymp aufgestiegen, aber einmal auch sehr tief gefallen.