Nach langen Diskussionen hat der Dessau-Roßlauer Stadtrat den Haushalt für 2026 beschlossen. Letztmalig kann die Stadt auf Erspartes aus den Vorjahren zurückgreifen. Im kommenden Jahr kann sie das nicht mehr.

Der Stadtrat hat am Mittwoch dem Haushalt und dem entsprechenden Konsolidierungskonzept zugestimmt.

Dessau-Roßlau/MZ. - Es war das letzte Mal, dass die Stadt für die Haushaltsplanung des kommenden Jahres auf ihre Rücklagen zugreifen konnte, denn nun ist die eiserne Reserve weg.