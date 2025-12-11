weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Eiserne Reserve ist weg: Dessau-Roßlau beschließt Haushalt 2026 - Stadt braucht Rücklagen von 48 Millionen Euro komplett auf

Nach langen Diskussionen hat der Dessau-Roßlauer Stadtrat den Haushalt für 2026 beschlossen. Letztmalig kann die Stadt auf Erspartes aus den Vorjahren zurückgreifen. Im kommenden Jahr kann sie das nicht mehr.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 11.12.2025, 11:15
Der Stadtrat hat am Mittwoch dem Haushalt und dem entsprechenden Konsolidierungskonzept zugestimmt. Foto: Oliver Müller-Lorey

Dessau-Roßlau/MZ. - Es war das letzte Mal, dass die Stadt für die Haushaltsplanung des kommenden Jahres auf ihre Rücklagen zugreifen konnte, denn nun ist die eiserne Reserve weg.