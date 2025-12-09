Am 10. Dezember um 16 Uhr startet "Chris’ Sternchen-Advent – live aus Sachsen-Anhalt" direkt aus der Grünen Zitadelle Magdeburg, dem legendären Hundertwasser-Bau im Herzen der Stadt. Im Mittelpunkt steht das Theater des Hauses – ein Ort voller Farbe, Kreativität und Bühnenleidenschaft. Der Livestream führt dorthin, wo Geschichten entstehen, die das Publikum sonst selten zu Gesicht bekommt.

Live aus Magdeburg: Im Theater der Grünen Zitadelle beginnt Chris’ Sternchen–Advent und gewährt seltene Einblicke hinter die Kulissen des Hundertwasser-Hauses.

Magdeburg. Schon von außen wirkt die Grüne Zitadelle Magdeburg wie ein Ort, an dem Geschichten entstehen: bunt, ungewöhnlich und voller Fantasie. Zwischen goldenen Türmen und geschwungenen Fassaden verbirgt sich ein Theater, das seit Jahren Menschen mit Humor, Herz und Nähe begeistert. Genau hier startet Chris’ Sternchen-Advent – an einem Ort, der wie kaum ein anderer Kreativität atmet und Magdeburgs kulturelles Selbstbewusstsein widerspiegelt. Ein Schauplatz, der den perfekten Rahmen für den Auftakt der neuen Livestream-Reihe bildet.

Ein Blick hinter die Kulissen dieses Magdeburger Theaterjuwels

Für die Premiere von "„Chris’ Sternchen-Advent live aus Sachsen-Anhalt“," öffnet Theaterleiter und Entertainer Enrico Scheffler Türen, die normalerweise verschlossen bleiben. Gemeinsam mit Chris geht es auf die Bühne, in die Proberäume und in jene Bereiche, in denen Requisiten, Kostüme und tagtägliche Probenarbeit das Theater am Leben halten.

Der Livestream zeigt, wie viel Herzblut hinter jeder Produktion steckt, warum das Hundertwasser-Haus ein so besonderer Arbeitsplatz ist und wie sich das Theater auf die Adventszeit vorbereitet. Ein Auftakt, der Kultur, Architektur und weihnachtliche Stimmung miteinander verbindet.

Ein einzigartiger Ort für den Start des Sternchen-Advents

Die Grüne Zitadelle zählt zu den außergewöhnlichsten Gebäuden Deutschlands. Mit ihren goldenen Türmen, runden Fenstern und organischen Linien gilt sie als Hundertwassers letztes architektonisches Werk – ein lebendiges Kunstobjekt, das Magdeburgs Innenstadt prägt wie kaum ein anderer Bau.

Hinter der farbenfrohen Fassade befindet sich ein kulturelles Kleinod: das Theater in der Grünen Zitadelle, bekannt für Musicals, Komödien, Shows und Konzerte. Der Raum ist warm, nahbar und voller Charakter – ein Schauplatz, der von seiner besonderen Nähe zwischen Ensemble und Publikum lebt.