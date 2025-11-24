Am Montag kommt die erlösende Nachricht: Das Sicherheitskonzept erfüllt die Anforderungen. Wie es um die Preise für Bratwurst und Glühwein in diesem Jahr steht – und welches Highlight ganz neu ist.

Das Sicherheitskonzept steht. Der Weihnachtsmarkt in Wittenberg ist eröffnet.

Wittenberg/MZ. - Am Nachmittag gegen 16 Uhr erfolgt das große Aufatmen. Aus dem Wittenberger Rathaus kommt die erlösende Nachricht, auf die sehr viele Menschen gewartet haben. „Wir können eine vorläufige Marktfestsetzung erteilen“, sagt Adrian Kuhrmann am Telefon gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung.