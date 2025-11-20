Am Montag soll der Wittenberger Weihnachtsmarkt eröffnet werden. Eigentlich. Bislang aber liege kein genehmigungsfähiges Sicherheitskonzept vor, heißt es. Ein Treffen zwischen Stadt und Veranstalter soll es richten.

Eröffnung des Weihnachtsmarkts in Wittenberg steht auf der Kippe: Was die Gründe sind

Mitarbeiter des BBZ Elbe haben am Donnerstag die beliebte Pyramide auf dem Wittenberger Weihnachtsmarkt aufgebaut. Am Montag soll der Markt starten. Doch der Termin ist in Gefahr, denn offenbar liegt bislang kein Sicherheitskonzept vor.

Wittenberg/MZ. - Das Riesenrad steht längst, die Pyramide ist aufgebaut, die Buden werden eingerichtet, die Bühne wartet darauf, bespielt zu werden. Die Vorbereitungen für den Wittenberger Weihnachtsmarkt sind weit gediehen. Am Montag um 18 Uhr soll er eröffnet werden. Dass hinter dem Termin Fragezeichen stehen, ist am Donnerstagnachmittag überraschend öffentlich geworden.