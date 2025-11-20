In Halle-Neustadt ist es am Donnerstagabend zu einem Kellerbrand gekommen. Feuerwehr, Notarzt und Rettungswagen waren in der Zscherbener Straße im Einsatz.

Zwei Verletzte: Feuerwehr rückt zu Kellerbrand in der Zscherbener Straße in Halle-Neustadt aus

In der Zscherbener Straße in Halle-Neustadt kam es am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr.

Halle (Saale)/MZ - In der Zscherbener Straße in Halle-Neustadt ist es am Donnerstagabend gegen 20 Uhr zu einem Brand in einem Keller gekommen. Anwohner bemerkten Rauchgeruch im Treppenhaus und alarmierten die Feuerwehr.

Die Berufsfeuerwehr Halle rückte mit dem Löschzug der Hauptwache an, unterstützt wurden die Löscharbeiten von der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Passendorf. Auch ein Notarzt sowie ein Rettungswagen waren vorsorglich vor Ort, um mögliche Verletzte zu versorgen.

Untertsützt wurden die Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Halle-Passendorf. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Einsatzkräfte konnten den Brand im Keller des in Sanierung befindlichen Wohnhauses schnell lokalisieren und löschen. Das Gebäude ist aktuell eingerüstet, da unter anderem neue Fahrstühle installiert werden. Zwei Menschen wurde bei dem Feuer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie hoch der Sachschaden ist, bleibt zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.