Für den Wittenberger Weihnachtsmarkt wird eine Blaufichte angeliefert. Woher sie stammt, wie sie dekoriert werden soll und was es Neues gibt in diesem Jahr.

Mit Video: Der Baum steht - Wittenberg rüstet sich für den Weihnachtsmarkt

Kein Weihnachtsmarkt ohne Baum: Diese Blaufichte aus Dietrichsdorf schmückt seit Montag den Marktplatz in der Lutherstadt.

Wittenberg/MZ. - Sechseinhalb Wochen sind es noch bis Heiligabend, da ist in Wittenberg am Montag ein erster sichtbarer Vorbote des Festes im öffentlichen Raum aufgestellt worden: eine Blaufichte, gewachsen in Dietrichsdorf bei Familie Böttcher und ebendort am Morgen dieses 10. November gefällt. Gegen 13.30 Uhr steht das gute Stück am angestammten Platz auf dem zentralen Marktplatz vor dem Alten Rathaus.