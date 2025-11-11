Einkaufsbummel in Zeitz Dias, Lampions, Kerzen - Lichtereinkauf in Zeitz: Was die gut besuchte Aktion für die Händler bedeutet
Besucher fanden den Lichtereinkauf in der Zeitzer Innenstadt „besser gelungen“ und mit mehr Angeboten. Die waren aber sehr unterschiedlich verteilt. Wie das Resümee ausfällt.
11.11.2025, 19:00
Zeitz/MZ. - Lichter, Fackelumzug, Glühwein und abends geöffnete Geschäfte – und schon kommen die Leute in die Innenstadt. Auch wenn dieses Bild zum Glück beim Lichtereinkauf entstand, so einfach ist es denn doch nicht. Eines lässt sich aber sagen: Es war ein gelungener Lichtereinkauf 2025.