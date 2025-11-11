Besucher fanden den Lichtereinkauf in der Zeitzer Innenstadt „besser gelungen“ und mit mehr Angeboten. Die waren aber sehr unterschiedlich verteilt. Wie das Resümee ausfällt.

Dias, Lampions, Kerzen - Lichtereinkauf in Zeitz: Was die gut besuchte Aktion für die Händler bedeutet

Lichter, Stände und Musik lockten zum Lichtereinkauf auf den Roßmarkt.

Zeitz/MZ. - Lichter, Fackelumzug, Glühwein und abends geöffnete Geschäfte – und schon kommen die Leute in die Innenstadt. Auch wenn dieses Bild zum Glück beim Lichtereinkauf entstand, so einfach ist es denn doch nicht. Eines lässt sich aber sagen: Es war ein gelungener Lichtereinkauf 2025.