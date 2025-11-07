Der Lichtereinkauf 2025 in Zeitz ist sehr gut besucht. Die Diaschau mit Aufnahmen vom alten Zeitz lockt viele Leute an. Was sonst noch los ist.

Neu beim Lichtereinkauf war die Diaschau mit alten Aufnahmen von Zeitz.

Zeitz/MZ. - Geöffnete Geschäfte in der Innenstadt, Stände und das Kinderkarussell in der Fußgängerzone – und überall Lichter: Am Freitagabend luden der Verein für Stadtmarketing Zeitz und die Innenstadthändler wieder zum Lichtereinkauf ein. Die Betonung liegt auf Lichter und auf Einkauf.

Das besondere Ambiente in der Innenstadt soll den Händlern natürlich den einen oder anderen Kunden bescheren. Doch es soll auch zum Bummeln im Stadtzentrum einladen. Deshalb sorgten wieder verschiedene Stände für das leibliche Wohl, und es gab, passend angesichts des schönen, aber kühlen Wetters, auch Glühwein. Musik von Thomas Illgen rundete den Abend ab.

Aufstellen zum Fackelumzug mit den Groitzscher Spielleuten Foto: Angelika Andräs

Begonnen hatte der sehr gut besuchte Lichtereinkauf erstmals mit einer Dia-Schau in der Judenstraße mit Aufnahmen vom alten Zeitz, die sehr viele Zuschauer anlockte. Natürlich war auch an die Kinder gedacht. Das Karussell drehte sich am Roßmarkt, der Laternenumzug mit gut 200 Teilnehmenden war die Attraktion.