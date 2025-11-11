Das Umspannwerk von 50Hertz ist seit Jahren Baustelle. Der Höchstspannungsnetzbetreiber erweitert es, um es fit zu machen für die Energiewende. Jetzt kommen zwei tonnenschwere Herzstücke. Die Anlieferung hat Folgen für den Verkehr in Merseburg und Bad Lauchstädt.

Merseburg/MZ/Rob. - Wichtige Bausteine der Energiewende werden in den kommenden Tagen zweimal für Verkehrsbehinderungen in Merseburg und Bad Lauchstädt sorgen. Wie das Polizeirevier Saalekreis mitteilte, werden an diesem Donnerstag und am kommenden Mittwoch jeweils ab 20 Uhr Schwerlasttransporte mit Transformatoren vom Umladepunkt in Beuna zum Umspannwerk von 50Hertz in Bad Lauchstädt rollen.