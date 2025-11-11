Widerstand zwecklos: Dienstagabend ist der Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) vorerst seinen Rathausschlüssel losgeworden. Die Prinzen des Zeitzer Carneval Vereins Grün-Weiß, Pepe I. (r.) und Johannes I., haben ihn dem Rathauschef entrissen. Weil am Dienstag der 11.11. gefeiert wurde und damit offiziell die Faschingszeit begann, sind die Zeitzer Narren am Abend ins Rathaus einmarschiert.

Tanz gehörte zur Machtübernahme dazu. (Foto: René Weimer)

Dienstagabend herrschte Faschingsstimmung im Friedenssaal. (Foto: René Weimer)

Damit begann für sie eine besondere Session, denn der Verein ist vor 40 Jahren gegründet worden. So heißt ihr aktuelles Motto: „Der ZCV ist 40 Jahr – das wird gefeiert, ist doch klar“. Die große Prunksitzung findet am 14. Februar in den Klinkerhallen statt. Und an diesem Sonnabend, 15. November, findet in der Stadt der Faschingsumzug statt. Start ist 9.30 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Gegen 11 Uhr 11 sind die Narren dann vor dem Rathaus auf dem Altmarkt. Organisiert wird der Umzug vom Bergisdorfer Carnevals Club (BCC). Nicht nur vereine beteiligen sich.