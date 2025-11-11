Ein Jahr nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Magdeburg sieht das Land erhebliche Mängel im Konzept der Landeshauptstadt Magdeburg. Unterdessen soll der Marktplatz in Halle zum Schutz vor möglichen Anschlägen zur Festung ausgebaut werden. Die Stadt setzt unter anderem auf Reifenkiller.

Weihnachtsmarkt Magdeburg droht Absage - was das für Halle bedeutet

Der Weihnachtsmarkt Halle soll sicher sein.

Halle (Saale)/MZ. - Diese Nachricht schockt auch Halle: Wegen erheblicher Sicherheitsmängel droht dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg die Absage. Nach dem Attentat 2024 in der Landeshauptstadt wächst damit die Sorge bei Weihnachtsmarktbesuchern vor einer erneuten Anschlagsgefahr. Was bedeutet die Prüfung des Landesverwaltungsamtes für den Weihnachtsmarkt Halle, der am 26. November beginnen soll?