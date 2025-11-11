Der wiederhergestellte Pulvermühlenweg im Selketal führt von der Thalmühle zur Burg Falkenstein. Holzschilder im Alpenstil sollen dort Wanderern bald Orientierung geben. Die Beschilderung übernimmt der Meisdorfer Nachhaltigkeitsverein.

Neuer Wanderweg zur Burg Falkenstein bekommt Schilder wie in den Alpen

Der Pulvermühlenweg im Selketal soll eine Beschilderung bekommen.

Meisdorf/MZ. - Seit Ende Juni 2025 ist das Selketal um einen idyllischen Wanderweg reicher: 600 Meter hinter der Thalmühle verbindet der 1,6 Kilometer lange Pulvermühlenweg das Selketal mit dem sehr bequemen Hauptwanderweg, der vom Gartenhaus zur Burg führt. Dieser Weg soll jetzt noch beschildert werden, sagt Meisdorfs Ortsbürgermeister Steven Ecke.