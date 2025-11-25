weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Dialog mit Minister: Vom Albtraum in Schulen

Eil
Tödliches Drama in Ilberstedt - fünf Monate altes Baby stirbt nach langem Rettungsversuch
Tödliches Drama in Ilberstedt - fünf Monate altes Baby stirbt nach langem Rettungsversuch

Dialog mit Minister Vom Albtraum in Schulen

Bildungsminister Jan Riedel war in Oranienbaum zu einer Podiumsdiskussion zu Gast. Was dort angesprochen wird und was schließlich dabei herauskommt.

Von Thomas Klitzsch 25.11.2025, 13:05
Der Saal des Hotels „Zum goldenen Fasan“ ist gefüllt zum „Blickwinkel Schule“, dem Dialog mit dem Minister für Bildung, Jan Riedel.
Der Saal des Hotels „Zum goldenen Fasan“ ist gefüllt zum „Blickwinkel Schule“, dem Dialog mit dem Minister für Bildung, Jan Riedel. Foto: thomas Klitzsch

Oranienbaum/MZ. - Mette Golembeck ist im Kreisschülerrat. Sie vertritt die Schülerschaft im Podium von „Blickwinkel Schule“. Gekonnt nimmt sie die Gäste im Hotel „Zum goldenen Fasan“ in Oranienbaum und Podiumskollegen, Bildungsminister Jan Riedel, den Bildungspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion, Carsten Borchert, und die CDU-Landtagsabgeordnete und Gastgeberin Karin Tschernich-Weiske, mit auf einen Tag in die Schule.