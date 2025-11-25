Bildungsminister Jan Riedel war in Oranienbaum zu einer Podiumsdiskussion zu Gast. Was dort angesprochen wird und was schließlich dabei herauskommt.

Der Saal des Hotels „Zum goldenen Fasan“ ist gefüllt zum „Blickwinkel Schule“, dem Dialog mit dem Minister für Bildung, Jan Riedel.

Oranienbaum/MZ. - Mette Golembeck ist im Kreisschülerrat. Sie vertritt die Schülerschaft im Podium von „Blickwinkel Schule“. Gekonnt nimmt sie die Gäste im Hotel „Zum goldenen Fasan“ in Oranienbaum und Podiumskollegen, Bildungsminister Jan Riedel, den Bildungspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion, Carsten Borchert, und die CDU-Landtagsabgeordnete und Gastgeberin Karin Tschernich-Weiske, mit auf einen Tag in die Schule.