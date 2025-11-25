Eil
Neues Restaurant im Paulusviertel Halles neue Tapas-Bar „Onkel Emma“: Was steckt dahinter?
In der Schillerstraße 41 hat ein Ladenlokal neues Leben bekommen. „Onkel Emma“ serviert wöchentlich frische Tapas, aber keine spanischen Klassiker. Warum das Konzept trotzdem zieht, wie Gründer Karl Sodann denkt und was Gäste wirklich erwartet.
25.11.2025, 14:00
Halle (Saale)/MZ. - Die neue Kaffeemaschine kommt erst in diesen Tagen, das Licht wird bald umgebaut und doch wirkt es so, als wäre „Onkel Emma“ genau jetzt am richtigen Punkt. Im ehemaligen „Polenka“ im Paulusviertel hat sich der 48-jährige Karl Sodann seinen lang gehegten Traum erfüllt: ein eigenes, kleines Lokal.