In der Schillerstraße 41 hat ein Ladenlokal neues Leben bekommen. „Onkel Emma“ serviert wöchentlich frische Tapas, aber keine spanischen Klassiker. Warum das Konzept trotzdem zieht, wie Gründer Karl Sodann denkt und was Gäste wirklich erwartet.

Karl Sodann vor seinem „Onkel Emma“ im Paulusviertel – der 48-jährige Koch erfüllt sich hier den Traum vom eigenen, kleinen Lokal.

Halle (Saale)/MZ. - Die neue Kaffeemaschine kommt erst in diesen Tagen, das Licht wird bald umgebaut und doch wirkt es so, als wäre „Onkel Emma“ genau jetzt am richtigen Punkt. Im ehemaligen „Polenka“ im Paulusviertel hat sich der 48-jährige Karl Sodann seinen lang gehegten Traum erfüllt: ein eigenes, kleines Lokal.