Wer sich auf Weihnachten einstimmen möchte, hat dazu Gelegenheit auf kleinen und größeren Weihnachtsmärkten in Köthen und Umgebung. Wo von Freitag bis Sonntag was los ist und welches Dorf in diesem Jahr ohne Weihnachtsmarkt bleibt.

Erstes Adventswochenende: Welche Weihnachtsmärkte in Köthen und Umgebung am Wochenende geöffnet haben

Diese und weitere Sterne sollen Reppichau in der Vorweihnachtszeit zum Leuchten bringen.

Köthen/MZ. - In einem Monat ist Weihnachten. Zeit also, sich so langsam auf die besinnliche Zeit einzustimmen. Und wie ginge das besser, als mit dem Besuch eines Weihnachtsmarktes? Davon gibt es von Freitag, 28. November, bis Sonntag, 30. November, gleich mehrere in der Region. Die MZ gibt einen Überblick, wo geschmückte Stände und liebevoll gestaltete Programme für Weihnachtsstimmung sorgen sollen.