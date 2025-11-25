Die Situation um die freien Träger von Kinder- und Jugendhilfe in Halle ist nach wie vor angespannt. Die Zeit drängt. Für Mittwoch ist ein wichtiger Termin anberaumt worden.

Hoffnung für Jugendhilfe? OB Vogt will mit freien Trägern in Halle sprechen

Das Krokoseum der Franckeschen Stiftungen (hier zu sehen ein Ferienangebot) gehört auch zu einem der Projekte, die auf eine Förderzusage der Stadt warten müssen.

Halle (Saale)/MZ. - Die Berichte über das drohende Aus zahlreicher Träger der Kinder- und Jugendarbeit in Halle scheinen die Stadtverwaltung in Bewegung versetzt zu haben. Offenbar will Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) den Trägern eine Lösung präsentieren, wie sie trotz bislang fehlender Zusagen ab 1. Januar weiter ihre Angebote aufrechterhalten können. Nach MZ-Informationen ist für Mittwoch ein Gespräch anberaumt.