Mit dem Totensonntag endete die Hochsaison des kleinen Steinmetzbetriebs Bittdorf in Großjena bei Naumburg. Haben solche familiär geführten und traditionellen Firmen eine Zukunft?

Nach ihnen kommt keiner mehr: Steinmetzbetrieb Bittdorf über Herausforderungen im Handwerk

Steinmetz Sven Bittdorf an der Poliermaschine des kleinen Betriebs in Großjena, den er zusammen mit Frau und Sohn betreibt.

Großjena - An der Hauswand des Bürogebäudes lehnen zwei Grabsteine, die nur noch auf ihre Auslieferung warten. Daneben schimmert Marmor in Blau und Violett. „Nach so einer besonderen Optik ist die Nachfrage eher gering“, kommentiert Sven Bittdorf den bunten Marmor. „Die meisten mögen es lieber klassisch.“ Der Steinmetzbetrieb Bittdorf in Großjena fertigt hauptsächlich Grabsteine an, aber auch Küchenarbeitsplatten, Fensterbretter oder Treppenstufen werden in der Werkstatt hergestellt.