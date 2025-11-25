Über 10.000 Karten wurden bereits verkauft.Wer jetzt schnell ist, kann jetzt sogar beim Ticket Geld sparen.

Pouch/MZ. - Bei der aktuellen Kälte ist es kaum vorstellbar, doch die lauen Sommernächte werden wieder kommen und damit auch die Festival-Saison. Das wissen auch die Fans des Sputnik-Spring-Break-Festivals in Pouch, die schon fleißig zugeschlagen haben. Bereits über 10.000 Karten wurden laut des Veranstalters verkauft. Nun lockt dieser mit einem besonderen Angebot. Doch Interessenten müssen schnell sein.

„Leute, was ist hier los? 90 Prozent der Black-Weeks-Tickets sind schon weg. Haltet euch jetzt ran, wenn ihr noch 20 Prozent auf das Festivalticket sparen wollt. Die Black Weeks kommen nicht wieder“, teilt der Veranstalter in den sozialen Medien mit. Wer schnell ist, kann beim Kauf eines Tickets über 35 Euro sparen, bezahlt 143,20 Euro anstatt 179. Die Aktion gilt nur so lange, wie das Kontingent reicht, und maximal bis Sonntag, 30. November.

Wer als Gruppe sparen möchte, der ist hingegen bereits zu spät, denn die üblichen Fünf-plus-eins-Tickets sind längst vergriffen.