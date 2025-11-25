weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
Bauvorhaben in der Gemeinde Elsteraue Burgenlandkreis plant neue Brücke für Tröglitz

Zur Einwohnerversammlung stellten der Burgenlandkreis und der Bürgermeister der Elsteraue mehrere Baumaßnahmen in der Gemeinde vor. Hier ein Überblick, wo überall in naher Zukunft gebaut werden soll.

Von Yvette Meinhardt 25.11.2025, 19:00
Regelmäßig finden an der Brücke in Tröglitz Untersuchungen statt, hier im Mai 2022. Jetzt wurde ein Neubau der Betonspannbrücke europaweit ausgeschreiben. Foto: Y. Meinhardt

Alttröglitz/MZ. - Zahlreiche Baustellen wird es in Zukunft in der Gemeinde Elsteraue geben. Darüber informierten Matthias Hold, kommissarischer Leiter des Bauamtes des Burgenlandkreises, und Bürgermeister Mark Fischer (parteilos) auf der Einwohnerversammlung im Hyzet-Klubhaus.