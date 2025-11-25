Bauvorhaben in der Gemeinde Elsteraue Burgenlandkreis plant neue Brücke für Tröglitz
Zur Einwohnerversammlung stellten der Burgenlandkreis und der Bürgermeister der Elsteraue mehrere Baumaßnahmen in der Gemeinde vor. Hier ein Überblick, wo überall in naher Zukunft gebaut werden soll.
25.11.2025, 19:00
Alttröglitz/MZ. - Zahlreiche Baustellen wird es in Zukunft in der Gemeinde Elsteraue geben. Darüber informierten Matthias Hold, kommissarischer Leiter des Bauamtes des Burgenlandkreises, und Bürgermeister Mark Fischer (parteilos) auf der Einwohnerversammlung im Hyzet-Klubhaus.