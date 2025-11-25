Die zwei von der „Zankstelle“ Schlichtung statt Gericht: Was zwei Ehrenamtliche in der Schiedsstelle Lützen erleben
Bevor Streitigkeiten vor einem Gericht landen, gibt es die Möglichkeit zu einer Schlichtung. Zwei Lützener Schiedsleute wurden jetzt für ihr Ehrenamt ausgezeichnet. Was ihre Aufgaben sind.
25.11.2025, 18:25
Lützen - Für zehn Jahre ehrenamtliche Tätigkeit als Schiedspersonen sind kürzlich die Lützener Armin Pra und Peter Mechler ausgezeichnet worden. Lützens Bürgermeister Mirko Kother (parteilos) überreichte die Auszeichnung stellvertretend für den BDS, den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen.