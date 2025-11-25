weather starkbewoelkt
  4. Die zwei von der „Zankstelle“: Schlichtung statt Gericht: Was zwei Ehrenamtliche in der Schiedsstelle Lützen erleben

Bevor Streitigkeiten vor einem Gericht landen, gibt es die Möglichkeit zu einer Schlichtung. Zwei Lützener Schiedsleute wurden jetzt für ihr Ehrenamt ausgezeichnet. Was ihre Aufgaben sind.

Von Martin Schumann 25.11.2025, 18:25
Lützens Bürgermeister Mirko Kother (v. l., parteilos) hat kürzlich die Schiedsmänner Peter Mechler und Armin Pra für ihre zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeite geehrt.
Lützens Bürgermeister Mirko Kother (v. l., parteilos) hat kürzlich die Schiedsmänner Peter Mechler und Armin Pra für ihre zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeite geehrt. Foto: Martin Schumann

Lützen - Für zehn Jahre ehrenamtliche Tätigkeit als Schiedspersonen sind kürzlich die Lützener Armin Pra und Peter Mechler ausgezeichnet worden. Lützens Bürgermeister Mirko Kother (parteilos) überreichte die Auszeichnung stellvertretend für den BDS, den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen.