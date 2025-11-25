Die zwei von der „Zankstelle“ Schlichtung statt Gericht: Was zwei Ehrenamtliche in der Schiedsstelle Lützen erleben

Bevor Streitigkeiten vor einem Gericht landen, gibt es die Möglichkeit zu einer Schlichtung. Zwei Lützener Schiedsleute wurden jetzt für ihr Ehrenamt ausgezeichnet. Was ihre Aufgaben sind.