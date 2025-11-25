Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt erhält vom Bund 157 Millionen Euro für eine Forschungsanlage in Leuna. Diese soll Wissen zu grünen Treibstoffen liefern. Für Leuna könnte sich das Geld auch langfristig auszahlen.

Viel Kohle für sauberes Fliegen: Was die Technologieplattform TPP der Luftfahrt und Leuna bringen soll

Der Flugverkehr gilt als einer der größten Verursacher klimarelevanter Emissionen. Grünes Kerosin aus Leuna soll Fliegen klimafreundlicher machen.

Leuna/Berlin/MZ. - 10,4 Tonnen CO2-Ausstoß verursacht der durchschnittliche Deutsche im Jahr. Besteigt er jedoch einen Langstreckenflieger für Hin- und Rückflug, kommt schnell noch einmal ein Viertel dieser Menge dazu. Die Luftfahrt steht beim Klimaschutz daher im Fokus. Bis 2050 sollen 70 Prozent des Treibstoffs nicht mehr aus Erdöl, sondern aus nachhaltigen Ressourcen stammen. Das dazu notwendige Know-how soll in den kommenden Jahren in Leuna entstehen. Dafür hat der Bund am Dienstag den Weg geebnet.