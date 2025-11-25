Die Weihnachtsmärkte im südlichen Saalekreis locken mit zahlreichen Highlights. Die MZ gibt einen Überblick, was es auf den großen Märkten in Querfurt, Merseburg, Bad Lauchstädt, Leuna, Mücheln und Bad Dürrenberg zu erleben gibt.

Saalekreis/MZ. - Wenn die ersten Glühweinstände öffnen und festliche Musik durch die Innenstädte klingt, läuten die Weihnachtsmärkte die Vorweihnachtszeit im Saalekreis ein. Einige Besucher kennen die traditionellen Veranstaltungen schon seit Jahren – doch in diesem Advent gibt es einiges, das neu ist.